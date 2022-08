Cdm - Ndombele potrà restare a titolo definitivo: si rinegozierà ingaggio e cifra riscatto

L’operazione Ndombele somiglia a quella realizzata lo scorso anno per Anguissa, il riscatto è alto ma il Napoli ha anche un’altra strategia

L’operazione Ndombele somiglia a quella realizzata lo scorso anno per Anguissa, il riscatto è alto ma il Napoli ha anche un’altra strategia nel caso in cui deciderà di prendere il giocatore a titolo definitivo. Potrebbe accordarsi con il giocatore per un ingaggio che dovrà essere per forza di cose inferiore ai parametri attuali, far cadere l’opzione per il riscatto e negoziare una cifra più bassa con il Tottenham. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.