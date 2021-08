CdM - Nessuno contatto tra Inter e Napoli per Insigne: il capitano non si muove

Tra Napoli e Inter non ci sono stati contatti per Lorenzo Insigne, la settimana prossima Marotta potrebbe tentare d’approfondire eventuali margini. La trattativa non è neanche iniziata, il caso Milik insegna che non ci saranno sconti ed è anche complicato inserire delle contropartite gradite per abbassare il prezzo. Insigne non vorrebbe partire ora. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.