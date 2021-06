CdM - Niente addio per Manolas: sarà un punto fermo di Spalletti

Kostas Manolas sarà uno dei punti fermi della difesa azzurra che ritroverà tra poco come allenatore Luciano Spalletti che lo ha guidato a Roma. Lo annuncia l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Manolas, a parte qualche infortunio di troppo in azzurro, ha comunque disputato 33 partite stagionali (30 in campionato).

Sarà uno dei titolari della difesa azzurra, soprattutto, come sembra, dovesse partire Kalidou Koulibaly. Il greco, proprio con Spalletti, ha vissuto due stagioni dal 2016 al 2018. Collezionando, in totale, 90 presenze e due gol. Il tecnico toscano lo ha sempre tenuto in debita considerazione e ne ha grande stima. La delusione per la mancata partecipazione all’Europeo potrà, in parte, essere mitigata da una stagione che lo dovrebbe vedere tra i protagonisti".