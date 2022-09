CdM - Niente Keylor Navas: ecco perché è saltato l'affare

Il Napoli sembrava pronto ad accogliere Keylor Navas tra i pali. Col portiere c'era un accordo, ma l'affare è saltato comunque.

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Il Napoli sembrava pronto ad accogliere Keylor Navas tra i pali. Col portiere c'era un accordo, ma l'affare è saltato comunque. Il motivo lo spiega il Corriere del Mezzogiorno: "Le ultime ore del mercato non hanno regalato sorprese, l’accordo tra il Psg e Keylor Navas sulla robusta buonuscita, fondamentale per il trasferimento al Napoli, non è stato raggiunto".