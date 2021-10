CdM - Niente MLS, se Insigne non rinnova ci sono Inter e Tottenham: la situazione

Nel caso in cui Lorenzo Insigne non dovesse rinnovare il proprio contratto con il Napoli, le opzioni che prenderà in considerazioni non prevedono la partenza verso gli Stati Uniti nonostante l'interesse mostrato dall'MLS. L'attuale capitano azzurro vorrebbe restare in Italia, al massimo in Europa, ma senza viaggi oltre Oceano per finire in campionati lontani dal calcio che conta. In questo senso, in caso di addio di Sanchez, l'Inter potrebbe essere la meta più gradita, seguita dal Tottenham con il ds Paratici che lo segue con interesse fin dai tempi della Juventus. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.