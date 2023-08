CdM - Offerta PSV per Lozano, ADL chiede di più ma è disposto a chiudere: le ultime

Sarà Hirving Lozano l'ultimo addio dell'estate del Napoli? Il Chucky potrebbe tornare al PSV. Le ultime arrivano dal Corriere del Mezzogiorno

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà Hirving Lozano l'ultimo addio dell'estate del Napoli? Il Chucky potrebbe tornare al PSV. Le ultime arrivano dal Corriere del Mezzogiorno: "Lozano è sul mercato, si è fatto avanti il Psv Eindhoven con un’offerta di 10 milioni più bonus. Il Napoli per il Chucky chiede di più ma, essendo un giocatore in scadenza a giugno 2024 con un ingaggio molto importante, l’accordo tra i due club potrebbe essere raggiunto. Se dovesse partire Lozano, il Napoli porterà a casa un rinforzo in quel ruolo: piacciono Lindstrom dell’Eintracht Francoforte e Zhegrova del Lille".