Cdm - Ore decisive per Giuntoli: se non si sblocca oggi, la Juve ci rinuncia

Ore decisive per Giuntoli. La Juventus ha fatto sapere che attenderà il ds fino al 30 giugno, ultimo giorno prima dell’inizio della nuova stagione, poi rinuncerà se non si sarà liberato dal contratto. In cima ai desideri c’è sempre lui, ma l’attesa si è fatta sfibrante oltre che controproducente per tutti: o si inizia la nuova stagione insieme, oppure è meglio aspettare.

Il nodo resta la posizione del presidente De Laurentiis, che ha condotto autonomamente la scelta di Garcia e che in questi giorni sta conducendo personalmente la campagna acquisti: tuttavia, nonostante la consapevolezza della fine del rapporto, il numero uno del Napoli non pare intenzionato a liberare il suo dirigente, in scadenza a giugno del 2024. Giuntoli sarebbe disposto a rinunciare a 4 milioni pur di liberarsi. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.