Cdm - Osimhen, il nodo è la clausola: distanza sulle cifre, si parte da 100mln

Nel pomeriggio di ieri, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, si è rivisto a bordocampo Roberto Calenda, il procuratore di Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pomeriggio di ieri, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, si è rivisto a bordocampo Roberto Calenda, il procuratore di Osimhen che continua a dialogare con il presidente De Laurentiis alla ricerca dell’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2027. Le parti cercano di far quadrare i numeri tra l’ingaggio di circa 7 milioni di euro e la clausola rescissoria valida dall’estate del 2024. Il prezzo potrebbe oscillare tra i 100 e i 130 milioni, c’è distanza tra le idee della società e dell’entourage di Osimhen, le parti si aggiorneranno, è probabile che ci saranno altri incontri.