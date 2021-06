CdM - Osimhen salta la Nazionale: ha ancora fastidi al ginocchio

Osimhen salta gli impegni con la sua Nazionale. La motivazione arriva dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "Victor se ne sta in barca a riposare, per alcuni fastidi al ginocchio con cui ha concluso la stagione, ha rinunciato alla doppia amichevole contro il Camerun. Non si tratta di problemi che lo rendono indisponibile ma è meglio non rischiare, sono ancora vivi i rimpianti per i problemi fisici che l’hanno tormentato nella stagione terminata da una decina di giorni".