CdM - Ottimismo per il rinnovo di Hysaj: si attende l'ok di ADL, cifre e dettagli

Per il rinnovo di Hysaj trapela ottimismo, sabato c’è stato un incontro tra il direttore sportivo Giuntoli e il suo procuratore Mario Giuffredi, sul tavolo c’è una proposta d’ingaggio di 2,5 milioni a stagione con un bonus alla firma e una buonuscita in caso di cessione in futuro. S’attende l’ok del presidente De Laurentiis per formalizzare il prolungamento del contratto fino al 2025. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.