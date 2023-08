Cdm - Piace Murillo, ma il difensore favorito resta un altro

Nella lista dei difensori su cui sta lavorando il Napoli è entrata anche un’idea dal Brasile

Nella lista dei difensori su cui sta lavorando il Napoli è entrata anche un’idea dal Brasile: Murillo del Corinthians, difensore mancino classe ‘2002. Sono giorni di riflessione in casa Napoli, Garcia attende il rinforzo in difesa, al momento Mavropanos dello Stoccarda è davanti alle altre opzioni. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

