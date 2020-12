CdM - Poco spazio per Lobotka: a gennaio può partire con l'offerta giusta

Il Napoli valuta la cessione di Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, qualora dovessero arrivare rinforzi in mezzo al campo, il club azzurro potrebbe accettare un'offerta congrua per il giocatore, che in questo periodo sta trovando poco spazio nella mediana azzurra e potrebbe gradire un minutaggio maggiore altrove.