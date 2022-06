CdM - Politano vuole cambiare aria: non ha accolto con entusiasmo la gestione Spalletti

Matteo Politano vorrebbe cambiare aria, ha dato diversi segnali in tal senso: non ha accolto con entusiasmo la gestione di Spalletti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Politano vorrebbe cambiare aria, ha dato diversi segnali in tal senso: non ha accolto con entusiasmo la gestione di Spalletti nella parte decisiva del campionato. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Politano infatti ha perso la continuità che l’aveva visto sempre titolare nelle sei gare precedenti, una volta superato il problema muscolare che l’aveva costretto al forfait per la gara di Cagliari. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.