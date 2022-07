Cdm - Pressing West Ham per Zielinski: non siamo lontani dalle richieste per la chiusura

Sembrano non essere finite le cessioni illustre per il Napoli. Il West Ham è in pressing su Zielinski

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Sembrano non essere finite le cessioni illustre per il Napoli. Il West Ham è in pressing su Zielinski, la trattativa avanza e le cifre non sono più così lontane dalle richieste delle parti: 35 milioni di euro al Napoli e 6 a stagione al calciatore. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.