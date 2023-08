Cdm - Priorità difesa, ma non c'è ancora trattativa avviata per la conclusione

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, la priorità della campagna trasferimenti è il difensore centrale

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, la priorità della campagna trasferimenti è il difensore centrale, il Napoli ha bisogno di sostituire Kim, lavora su più tavoli ma non c’è ancora una trattativa avviata alla conclusione. C’è concorrenza importante su tutti gli obiettivi: il Wolverhampton non ha mai calato le pretese per Kilman, il Lens anche ha alzato il muro su Danso, Mavropanos ha preso tempo perché ci sono l’Atletico Madrid e anche le sirene della Premier, per Sutalo della Dinamo Zagabria c’è la concorrenza dell’Arsenal e della Fiorentina