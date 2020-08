CdM - Raiola conferma: vuole convincere Bernardeschi ad accettare Napoli

Arek Milik ha un accordo con la Juventus, non sembra voler considerare altre opzioni almeno in questo momento e l’unica contropartita che da tempo stuzzica il Napoli è Federico Bernardeschi. Raiola ha dichiarato di valutare anche la pista Napoli e sta provando ad approfondire l’ipotesi nonostante la complessità per gli ostacoli relativi all’accordo complessivo con la Juventus e ai diritti d’immagine. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.