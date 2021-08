CdM - Resistenza Spalletti e squadra e dubbi del Napoli: perché Petagna ha bloccato la Samp

Andrea Petagna sembrava destinato al prestito alla Sampdoria (per qualche ora si è inserita anche l’Atalanta), poi Spalletti (dopo il gol a Genova in campo gli ha detto: «Tu resti qui») e i compagni di squadra si sono opposti a tale scenario. Quando l’operazione era già arrivata ai documenti, i dubbi del Napoli sono prevalsi sugli accordi già raggiunti ma c’è ancora da aspettare per i verdetti definitivi. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.