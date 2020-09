CdM - Rinnovo distante per Maksimovic: può cambiare tutto con l'addio di Koulibaly

Il mercato del Napoli passa per il futuro di Koulibaly, in difesa c’è in bilico anche Maksimovic che ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Il difensore serbo vorrebbe un ingaggio di 2,8 milioni di euro, il Napoli è fermo ad una proposta che oscilla intorno ai 2 milioni di euro, si valutano eventuali offerte ufficiali ma proprio l’eventuale cessione di Koulibaly potrebbe spingere Giuntoli a cercare l’accordo con Ramadani per il prolungamento di Maksimovic. I movimenti della difesa coinvolgono anche Luperto, richiesto con insistenza da Genoa, Parma, Crotone e Spezia. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.