CdM, Scozzafava: “Senza offerte Koulibaly e Fabian restano. Spalletti ha chiesto un calciatore"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Radio CRC: "Al momento non risultano offerte per Koulibaly e per Fabian Ruiz. Il punto è che se non dovessero arrivare proposte adeguate, allora potrebbero rimanere in maglia azzurra anche il prossimo anno. Per Fabian potrebbero arrivare offerte importanti dopo l’europeo, bisogna aspettare.

Calciomercato in entrata? Quello che stiamo vivendo ora è un periodo di sondaggi, il Napoli usa sempre la stessa strategia sondando più calciatori. De Laurentiis e Spalletti sono in costante contatto e sicuramente avranno parlato del terzino sinistro: la richiesta specifica del tecnico toscano è Emerson Palmieri”.