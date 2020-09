CdM - Si può riaprire Koulibaly al City: altri 10 giorni per chiudere e Ramadani incontra ADL

Il Manchester City ha modificato il suo time-limit inizialmente previsto per il 15 settembre. Fali Ramadani, procuratore di Koulibaly e prezioso intermediario dell’operazione, ha ottenuto altri dieci giorni per provare a portare nella squadra di Guardiola il difensore centrale senegalese. Ramadani dovrebbe arrivare in Italia la prossima settimana e, appena De Laurentiis sarà guarito dal Covid-19, dovrebbe essere in programma un incontro. Il Manchester City non ha ancora presentato una proposta all’altezza delle richieste del Napoli, Ramadani prova a mediare tra le parti lavorando sui bonus che possono alzare la base fissa molto distante dai 70-80 milioni che vorrebbe De Laurentiis. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.

