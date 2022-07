CdM - Simeone dopo l'addio di Petagna: si chiude a inizio settimana, le cifre

Giovanni Simeone al posto di Andrea Petagna per la prossima stagione. Le ultime arrivano dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Giovanni Simeone al posto di Andrea Petagna per la prossima stagione. Le ultime arrivano dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Si va avanti per il Cholito Simeone (non convocato dal Verona per l’amichevole contro l’Hoffenheim), si potrebbe chiudere ad inizio della prossima settimana. Sono pronti 3 milioni di euro per il prestito e 13 per l’obbligo di riscatto, l’affare si farà quando Petagna approderà al Monza con la stessa formula".