Cdm - Sousa in attesa, ma non ci sono novità: ADL non vuole pagare penali

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’incontro con Paulo Sousa c’è stato, De Laurentiis ha raccolto la sua disponibilità su un’ipotesi di accordo biennale con opzione per il terzo, ma a distanza di qualche giorno dall’appuntamento romano non ci sono stati sviluppi concreti. Sousa è nella lista, può essere un’opzione; deve comunicare entro il 20 giugno alla Salernitana un suo trasferimento in un altro club che dovrebbe pagare una clausola di 1,8 milioni di euro lordi.

De Laurentiis ha raccontato più volte di non voler impegnarsi a corrispondere delle penali per garantirsi gli allenatori, nel caso in cui optasse in maniera concreta per Paulo Sousa, il quale ha avuto anche dei contatti con Spalletti.