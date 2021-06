CdM - Spalletti cerca la svolta a sinistra: tre obiettivi per la corsia mancina

Luciano Spalletti, scrive il Corriere del Mezzogiorno, cerca la svolta a sinistra, va via Hysaj e le condizioni fisiche di Ghoulam non possono dare certezze sul suo impiego. Piace tanto Mandava del Lille, ha il contratto in scadenza a giugno 2022, potrebbe bastare un’offerta inferiore ai 10 milioni di euro. Altre idee da considerare sono Emerson Palmieri del Chelsea e Pedraza del Villarreal, entrambi anche nei pensieri dell’Inter.