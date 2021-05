CdM - Spalletti-Napoli, 4 mesi fa i primi contatti: martedì accelerata decisiva

Luciano Spalletti, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe guidare il Napoli per il prossimo biennio, con l’obiettivo, che sarà anche dichiarato, di ritrovare la Champions. I primi contatti risalgono a quattro mesi fa, quando il presidente del Napoli valutava la possibilità di un cambio in corsa. Sono proseguiti più o meno costantemente anche con un paio di incontri fino all’accelerata definitiva di martedì. Per lui De Laurentiis si è mosso in prima persona. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.