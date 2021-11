CdM su Insigne: "Difficilmente andrà in America, vuole il calcio che conta per andare al Mondiale"

A Toronto, in Canada, stanno pensando a Lorenzo Insigne per far crescere il calcio negli States con un’offerta importante. Il capitano del Napoli accetterà la corte degli americani? Difficilmente lo farà. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Lorenzo vuole competere ancora ad alti livelli, andare al Mondiale in Qatar da calciatore impegnato nei palcoscenici del calcio che conta".