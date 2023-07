Cdm - Su Mavropanos anche due club italiani: lui e Danso sono alternativi a Kilman

Sul mercato si lavora sul difensore centrale, è la priorità assoluta perché il Napoli vuole consegnare l’erede di Kim a Garcia entro la fine del ritiro

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul mercato si lavora sul difensore centrale, è la priorità assoluta perché il Napoli vuole consegnare l’erede di Kim a Garcia entro la fine del ritiro abruzzese. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che la prima scelta è Kilman del Wolverhampton ma gli uomini-mercato sono attivi su altri due fronti: Danso del Lens e Mavropanos dello Stoccarda, che piace tanto anche all’Atalanta e al Torino.

