Cdm su Meret: "Giuntoli assicura sul rinnovo, ma intanto si cerca altro portiere forte"

TuttoNapoli.net

Alex Meret non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 e dunque la questione portiere andrà risolta al più presto. Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Giuntoli assicura che Alex firmerà a breve ma nel frattempo cerca un altro portiere di livello come chiesto da Spalletti.