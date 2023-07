Cdm: "Suggestione di mercato, Osimhen a Parigi dove l'Al Hilal stava acquistando Malcom"

La prospettiva della proposta araba per Victor Osimhen non è ancora concreta nei fatti ma uno scenario di mercato suggestivo

© foto di www.imagephotoagency.it

La prospettiva della proposta araba per Victor Osimhen non è ancora concreta nei fatti ma uno scenario di mercato suggestivo considerando anche il viaggio di Victor proprio a Parigi, dove la delegazione dell’Al Hilal è da qualche giorno definendo l’acquisto di Malcom, che qualche anno fa fu vicinissimo alla Roma.

Al momento non sembra che Osimhen possa decidere di lasciare le prospettive del calcio che conta inseguendo le sirene dei petroldollari, cioè abbandonare a 25 anni non compiuti l’idea di poter recitare un ruolo da protagonista in Italia o in generale in Europa per il dorato mondo arabo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.