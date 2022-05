CdM sul mercato in difesa: "Via in due, Olivera in arrivo e occhio a Zanoli"

Focus mercato in difesa per il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Focus mercato in difesa per il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "Ghoulam andrà via, Olivera è il prescelto per condividere la fascia sinistra con Mario Rui. Saluterà anche Malcuit, Di Lorenzo è il punto fermo sulla destra con Zanoli alternativa ma per il terzino della Nazionale potrebbero arrivare anche delle proposte importanti. Per Juan Jesus sarà esercitata l’opzione, Rrahmani è pronto a dare continuità ai progressi di questa stagione".