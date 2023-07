Cdm - Ultimatum a Lozano da parte di ADL: tre esterni per sostituirlo

TuttoNapoli.net

Il Napoli attende una risposta da Lozano che a Castel Di Sangro rientrerà pienamente in gruppo, tra l’interesse del Los Angeles Fc e il diktat di De Laurentiis: rinnovo al ribasso o cessione. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.

Si lavora su varie soluzioni: Zhegrova del Lille, Orsolini, che ha il contratto in scadenza nel 2024 con il Bologna, e Tetè dello Shakhtar Donetsk, che dopo l’esperienza in prestito al Leicester, ritorna in Ucraina e può liberarsi approfittando della proroga della legge della Fifa come fatto da Solomon, accasatosi al Tottenham.