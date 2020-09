CdM - West Ham su Maksimovic, il Napoli ha già bloccato Sokratis per sostituirlo

Può succedere di tutto in questi ultimi giorni di calciomercato. Nikola Maksimovic, che è in scadenza di contratto, ha ricevuto un’offerta del West Ham, il Napoli ha avviato dei contatti tramite Ramadani con il club inglese e tiene in pugno Sokratis che si libererebbe dall’Arsenal. Una staffetta che dunque potrebbe concretizzarsi. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.