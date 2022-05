CdM - Xavi vuole anche Fabian, ma è già arrivato Kessié e servono due cessioni

Non solo Koulibaly: a Xavi, allenatore del Barcellona, piace anche Fabian Ruiz. Non è un affare facile, come scrive il Corriere del Mezzogiorno

Non solo Koulibaly: a Xavi, allenatore del Barcellona, piace anche Fabian Ruiz. Non è un affare facile, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, perché le manovre per la mediana sono già iniziate: è stato preso Kessie a parametro zero e bloccato Soler del Valencia vista la probabile cessione di De Jong allo United. Su Fabian c’è anche il Real Madrid ma i blancos hanno bisogno di cedere Asensio e Ceballos. Il suo contratto scade a giugno 2023, il Napoli non vuole perderlo a parametro zero, l’estate non è neanche iniziata e del domani non c’è certezza.