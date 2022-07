Cdm - Zielinski non convinto del West Ham: serve un rilancio a 6mln di stipendio

Il West Ham rimane in pressing per Zielinski ma Piotr non è convinto del trasferimento

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il West Ham rimane in pressing per Zielinski ma Piotr non è convinto del trasferimento, riferisce il Corriere del Mezzogiorno che svela alcuni dettagli e fa il nome del possibile sostituto: "Serve una proposta di 40 milioni al Napoli e un ingaggio di 6 milioni di euro per far vacillare Zielinski. Tra le idee per sostituirlo c’è Lo Celso che il Tottenham cederebbe anche in prestito con diritto di riscatto ma la sua priorità è tornare al Villarreal".