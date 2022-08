CdS - Accordo totale con Kepa, si limano dettagli col Chelsea: chiusura vicina

Col Chelsea si prova a trovare la quadra per Kepa; si prova a disegnare un cerchio milionario che in questa fase è ritenuto ancora eccessivo

© foto di Federico Titone

Col Chelsea si prova a trovare la quadra per Kepa; si prova a disegnare un cerchio milionario che in questa fase è ritenuto ancora eccessivo. Con l'entourage del giocatore non ci sono problemi, e anzi come testimonia anche il like social comincia a emergere una certa attenzione nei confronti del mondo azzurro, ma con i Blues restano aspetti problematici. Anche dopo l'incontro di mercoledì con Canales. L'intenzione? Farla finita al più presto. Lo scrive il Corriere dello Sport.