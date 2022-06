CdS - Acerbi lascia la Lazio ma prende tempo: può diventare occasione per il Napoli

Francesco Acerbi potrebbe lasciare la Lazio, piace al Milan ma non solo. Spunta anche l'ipotesi Napoli

Francesco Acerbi potrebbe lasciare la Lazio, piace al Milan ma non solo. Spunta anche l'ipotesi Napoli. Il centrale, dopo una stagione complicata dalla contestazione e dal silenzio assordante del club, ha chiesto la cessione. Ci vorrà tempo per una soluzione. I suoi agenti confidano nel mercato: alla lunga può diventare un’opportunità per Juve, Milan o Napoli. Lo scrive il quotidiano Corriere dello Sport.