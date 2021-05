CdS - ADL a Castel Volturno sabato: ipotizzate le avversarie per due amichevoli estive

In attesa dell'ufficialità di Spalletti, il Napoli prepara il ritiro estivo. Di sicuro dal 15 al 25 luglio sarà a Dimaro Folgarida. Si attende ufficialità delle date per Castel di Sangro. L'edizione online del Corriere dello Sport scrive: "Sabato il presidente azzurro sarà a Castelvolturno per organizzare i lavori. Due le amichevoli in cantiere a luglio: a Londra con l'Arsenal e in Francia con il Lione".