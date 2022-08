CdS - ADL, anche ieri contatti con l'agente di Raspadori: distanza minima col Sassuolo, le cifre

Ultimo assalto del Napoli a Raspadori, la trattativa pare essere vicina alla conclusione

Ultimo assalto del Napoli a Raspadori, la trattativa pare essere vicina alla conclusione. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, De Laurentiis ha lavorato anche ieri con il manager di Jack, Tullio Tinti; i contatti con l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, sono continui; e tra l'altro la distanza non è eccessiva. Anzi: 35 milioni la domanda e 30 l'offerta. Pagabili in più esercizi, meglio se in tre. Il Napoli ha scelto Raspadori e lui ha scelto il Napoli