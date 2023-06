Cds - ADL apprezza Garcia perché ha retto le pressioni di Roma

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Su Rudi Garcia il presidente De Laurentiis, come scrive il quotidiano Corriere dello Sport, si è reso conto che chi è in condizioni di resistere alle pressioni di Roma può affrontare pure quelle di Napoli, ha apprezzato la scorza di un allenatore con quella faccia da attore e poi si è congedato con una stretta di mano: però Rudi Garcia rimane, leggermente defilato e neanche troppo, tanto le percentuali sono più o meno alla pari. Non avere legami è una condizione vantaggiosa ma, in assenza di fumate azzurre, pure un segnale esattamente contrario.