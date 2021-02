CdS - ADL aveva cercato Inzaghi prima di Ancelotti: il retroscena

De Laurentiis, nel 2018, dopo l'addio di Sarri, aveva pensato a Simone Inzaghi come eventuale sostituto. Un'idea naufragata sul nascere dato che Lotito non lo ha lasciato andare e oggi il tecnico dei biancocelesti è pronto al rinnovo di contratto. De Laurentiis continua a stimarlo, scrive il Corriere dello Sport, ma per il dopo Gattuso penserà ad altri profili. Già nel 2018, pur cercando Inzaghi, virò su Ancelotti.