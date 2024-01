CdS - ADL cambia l'offerta alla Fiorentina, ma Barak rischia di sfumare: i dettagli

La pista Antonin Barak, sebbene adesso sia un po' in stand-by, non è ancora sfumata. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Il Napoli è alla ricerca di un altro centrocampista dopo Hamed Junior Traorè e la pista Antonin Barak, sebbene adesso sia un po' in stand-by, non è ancora sfumata. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Antonin Barak è un argomento sempre aperto con la Fiorentina, certo, ma l’accordo sulla formula non è ancora stato trovato.

E l’affare rischia di sfumare nonostante il placet del giocatore, finora non esattamente protagonista della stagione (597 minuti complessivi tra il campionato e le coppe): il Napoli era partito offrendo 500mila euro per il prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, ma la Viola preferiva (irremovibilmente) l’obbligo; e così Adl ha modificato il contorno, proponendo un obbligo condizionato all’obiettivo primario, e dunque alla qualificazione alla prossima Champions, ma anche in questo caso la storia non ha registrato l’impennata definitiva. E così, non resta che attendere".