Cds - ADL e Giuntoli hanno ripreso a parlarsi: spunta una richiesta del ds

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno ricominciato a parlarsi: telefonatina veloce, molto cordiale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno ricominciato a parlarsi: telefonatina veloce, molto cordiale, tra il presidente e il direttore sportivo, che ha chiesto due mesi e mezzo fa di essere liberato dal contratto in scadenza 2024 e che ancora invece non ha argomenti per rassicurare la Juventus, che intanto lo aspetta. Il primo contatto dopo le varie feste, servite però semplicemente per lanciarsi pubblicamente messaggi subliminali, ha avuto almeno il potere di rompere il ghiaccio. Lo scrive il Corriere dello Sport.