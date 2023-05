Cds - ADL incontra Spalletti: ha una tentazione forte sul futuro

Aurelio De Laurentiis ha una tentazione, forte, che mischierà tra le pietanze: proporre all’allenatore che gli ha offerto l’eternità un biennale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis ha una tentazione, forte, che mischierà tra le pietanze: proporre all’allenatore che gli ha offerto l’eternità un biennale, perché il calcio sexy è sotto gli occhi di tutti, e la Bellezza che è stata spruzzata in Italia e in Europa è un patrimonio da non lasciar estinguere. I due, secondo il Corriere dello Sport, si potrebbero incontrare domani per l'accordo.