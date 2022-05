CdS - ADL incontrò Fabian, ma non ci sono sviluppi e il Napoli non vuole perderlo a zero

Nessuna svolta sul futuro di Fabian Ruiz che è sempre più lontano da Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuna svolta sul futuro di Fabian Ruiz che è sempre più lontano da Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Non c’è certezza intorno a Fabian Ruiz, che ha estimatori sparsi tra la Spagna e l’Inghilterra e un contratto che andrà in scadenza tra appena tredici mesi: perderlo a parametro zero è un sacrificio improponibile e il Napoli, sta cercando di capire quanti e quali siano le possibilità di accordarsi. L’incontro tra Fabian Ruiz e Adl di dieci giorni fa non ha avuto sviluppi, però tempo ce n’è per finire il lavoro o per decidere diversamente".