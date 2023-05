Cds - ADL pensa a Conte: gli è sempre piaciuto ed è un vincente

Con Spalletti vicino all'addio, è caccia al nuovo allenatore e De Laurentiis è già a lavoro

Con Spalletti vicino all'addio, è caccia al nuovo allenatore e De Laurentiis è già a lavoro. Come scrive il Corriere dello Sport, per carisma, per appeal, per natura, Antonio Conte gli è sempre piaciuto, ha rappresentato un’epoca della Juventus, ha espresso una sua personalità dominante, ha le caratteristiche d’un vincente, ha padronanza delle situazioni, ha la tentazione di andare a sfidare gli spigoli, ha quel che serve per dimostrare che niente deve cambiare, non ora che il Napoli andrà in giro con lo scudetto ad abbellirlo.

Ha anche un profilo economico di rilievo, si sa, ma questi sono i ragionamenti successivi, rientrano nelle dinamiche colloquiali che un manager, capitano d’industria con fatturato rilevante, sa affrontare.