Cds - ADL premierà Di Lorenzo: pronto il rinnovo con nuovo adeguamento dell'ingaggio

Il Corriere dello Sport elogia Giovanni Di Lorenzo, diventato nuovo capitano pur avendo meno presenze nel Napoli rispetto a Zielinski

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport elogia la figura di Giovanni Di Lorenzo, diventato nuovo capitano pur avendo meno presenze nel Napoli rispetto a Zielinski e Mario Rui ("incarna per tutti alla perfezione la figura che deve rappresentare. Applausi dai tifosi, applausi dai compagni. Come fai a non amare un tipo così?") e poi rivela che De Laurentiis lo premierà, riconoscendogli un aumento di stipendio (oggi prende 2,4 milioni netti) e il rinnovo del contratto che scade nel 2026.