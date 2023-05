Cds - ADL rispettoso: aspetta finale della Fiorentina prima di puntare Italiano

Con Luis Enrique più lontano, si parla di frenata, nell'agenda di De Laurentiis, in evidenza, il nome di Vincenzo Italiano c’è sempre stato

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Con Luis Enrique più lontano, si parla di frenata, nell'agenda di De Laurentiis, in evidenza, il nome di Vincenzo Italiano c’è sempre stato, da un bel po’ di anni: gli piacque di persona, lo colpì sul campo, ebbe modo di sondarlo, non ha dimenticato. E sa bene che con una finale di Conference da preparare non sarebbe neanche giusto alterare umori e d equilibri di un allenatore: quando arriverà l'8 giugno, a West Ham archiviato, vada come vada si potrebbe ricominciare da dove, estate 2021, s’erano lasciati.

E se ci fosse la volontà, a quel punto, De Laurentiis - scrive il Corriere dello Sport - consulterebbe in anticipo Commisso, per rispetto.