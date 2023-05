Cds - ADL segue due difensori giapponesi in Germania: i nomi

In Bundesliga i profili giapponesi seguiti dal Napoli sono due e sono entrambi difensori

In Bundesliga i profili giapponesi seguiti dal Napoli sono due e sono entrambi difensori. Nell’ordine: Hiroki Ito, 24 anni, 30 presenze e un gol con lo Stoccarda e come Kubo l’esperienza al Mondiale invernale in Qatar. Gioca nel Gladbach, invece, Ko Itakura, 26 anni, fermato tra settembre e novembre da un problema a un ginocchio ma poi pronto e bravo a giocarsela tutta d’un fiato fino alla fine. Lo scrive il Corriere dello Sport.