CdS - ADL stima Berardi e in estate può tornare alla carica: già fissato il prezzo

Domenico Berardi ha una valutazione di mercato che oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il presidente del Napoli De Laurentiis è da tempo sulle sue tracce, stima il calciatore, e in estate potrebbe tornare alla carica insidiando il Milan che vorrebbe acquistarlo. La prossima estate può essere quella decisiva, Berardi si sente pronto per vivere il grande salto in una big. Lo scrive il Corriere dello Sport.