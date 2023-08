Cds - Affondo per Murillo in difesa, ma costa troppo e c'è anche il Psg

Come scrive il Corriere dello Sport, Murillo, piede da centrocampista e reattività da centrale vero, è diventato all’improvviso l’occasione da cogliere

Come scrive il Corriere dello Sport, Murillo, piede da centrocampista e reattività da centrale vero, è diventato all’improvviso l’occasione da cogliere, però al prezzo giusto e nella maniera giusta: la Fiorentina, un po’ di giorni fa, ha offerto per lui 8 milioni di euro, ma il cda paulista ha rilanciato chiedendo 20 milioni per il suo cartellino (il 20% è di proprietà del giocatore). Troppo per un ragazzo che ha appena conosciuto il grande show e che ha un contratto in scadenza il 31 dicembre 2025, nonostante il talento puro e un potenziale inesplorato. Però annusato da mezza Europa chic: pare che anche il Psg ci abbia messo gli occhi.