CdS - Altro nome nuovo per il ruolo di ds: ADL stima l'ex Juve Fusco

Tra i possibili sostituti di Cristiano Giuntoli, promesso sposo alla Juventus, spunta anche Filippo Fusco. Lo scrive il Corriere dello Sport: "L’erede di Giuntoli deve avere conoscenze internazionali e un vissuto con affinità progettuali ad Adl: Filippo Fusco, il giovanissimo dg del Napoli del 2000 trascinato in Serie A scommettendo, per esempio, su Matuzalem, ha nel suo curriculum il Bologna e anche il Verona, la costruzione della Juventys Next Gen, la capacità di puntare su Fagioli e su un gruppo di ragazzi di talento. Le chiacchierate del passato, tra Adl e Fusco, hanno lasciato una stima reciproca e margini percorribili".